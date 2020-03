Il settore utility italiano si muove in territorio positivo (+6,63%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Enel

A2A

Hera

Ftse MidCap

IREN

ERG

Ascopiave

bassa capitalizzazione

Ternienergia

Seri Industrial

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 31.844,9, in aumento di 2.062,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 303, dopo aver esordito a quota 289.Tra i titoli del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,59%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,44%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,66%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,93%.Decolla, con un importante progresso del 7,59%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,84%.Tra i titoli adell'indice utility, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,71%.Svettache segna un importante progresso del 3,50%.