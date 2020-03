Il comparto chimico italiano si è mosso in territorio positivo (+3,24%), seduta effervescente per Aquafil

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

bassa capitalizzazione

Aquafil

Isagro

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha chiuso a quota 12.335,9, in aumento di 387,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 897, dopo aver esordito a quota 837.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,49%.Tra i titoli adell'indice chimico, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,61%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,56%.