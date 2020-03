FMI, fare di più a sostegno di famiglie e imprese vulnerabili

(Teleborsa) - A fronte di una emergenza, in cui unabisogna fare di più a sostegno di famiglie e imprese vulnerabili, per accelerare e rafforzare laAd affermarlo la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale,e il Presidente dell'International Monetary and Financial Committee,in una dichiarazione congiunta.Il maggiore impatto ha investito le economie avanzate, ma mercati emergenti e in via di sviluppo, in particolare i Paesi a basso reddito,un'inversione improvvisa dei flussi di capitale e, per alcuni, un forte calo nei prezzi delle materie prime"."Il FMI è pronto a utilizzare la sua capacità finanziaria di per sostenere i suoi Paesi membri e ha già preso provvedimenti per fornire un risarcimento ai rimborsi del debito