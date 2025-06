ARERA, a maggio bolletta gas +0,1% per vulnerabili

(Teleborsa) -il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo nel Servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 108,00 centesimi di euro per metro cuboLo comunica l'Arera spiegando che nel mese preso in considerazione - che ha visto le quotazioni all'ingrosso sostanzialmente invariate rispetto a quelle registrate ad aprile - il prezzo dellaa, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.188 euro, appena 1 euro annuo in più ad utenza rispetto alle tariffe di aprile. Lo afferma il, commentando l’aggiornamento tariffario per il mese di maggio deciso da Arera.Con il leggero rialzo dellea spesa di una famiglia tipo risulta più alta del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, affermache spiega: “Le tariffe del gas continuano ad essere più elevate rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, quando il prezzo del gas era pari a 103,6 centesimi di euro per metro cubo, con un aggravio di spesa (nell’ipotesi di prezzi costanti) pari a +48 euro a famiglia su base annua, considerato un consumo da 1.100 metri cubi – analizza il presidente di Assoutenti,– La stabilità dei prezzi del gas sui mercati è una situazione fisiologica legata alla minore domanda in Europa in vista del periodo estivo. Il vero banco di prova sarà dopo l’estate, quando inizierà la corsa alle scorte da parte dei vari Paesi e il prezzo del gas potrebbe raggiungere nuovi picchi con effetti diretti sulle bollette degli italiani” – conclude Melluso., prima dello scoppio dell’emergenza energia, i prezzi del gas risultano tuttavia a maggio più elevati del 47%, pari ad una maggiore spesa da +380 euro a nucleo rispetto a 4 anni fa – calcola il Codacons.Se si considera anche(610,8 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.799 euro annui.parla diVisto che a maggio la stagione termica è finita e la domanda di gas crolla, era lecito attendersi un ribasso e non certo un aumento, per quanto minimo. E' l'ennesima dimostrazione del cattivo funzionamento dei mercati all'ingrosso e di come urge una seria riforma per impedire che si possa speculare allegramente sulla pelle di famiglie e imprese, facendo extraprofitti vergognosi non tassati" dice Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati di Arera.per il nuovo utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, il +0,1% significa spendere meno di 1 euro (88 centesimi) in più su base annua, anche se l'effetto reale è nullo visto che i caloriferi sono orami spenti in tutta Italia. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026), nell'ipotesi di prezzi costanti, sale a 1188 euro che, sommati ai 611 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 1799 euro.rispetto ai tempi pre-crisi del maggio 2021, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è oggi superiore del 46,7%, mentre rispetto al picco del maggio 2022 è inferiore di appena il 12,9%. La spesa nei prossimi 12 mesi, ipotizzando prezzi fissi, è meno cara di 22 euro rispetto a quella pagata nel 2024.sostanzialmente stabili a maggio per effetto dell’aggiornamento deciso oggi da Arera i vantaggi per gli utenti vulnerabili sono irrisori, in quanto i consumi di gas delle famiglie sono i più bassi dell’anno, in virtù dello spegnimento in tutta Italia dei caloriferi, affermache lancia invece l’allarme sulle prossime bollette della luce, considerati i rialzi delle quotazioni dell’energia elettrica.