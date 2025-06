Meloni, Commercialisti essenziali per funzionamento fisco

(Teleborsa) -insostituibile di questa nazione, e in questo contesto voi commercialisti svolgete un ruolo essenziale per il buon funzionamento della macchina fiscale e tributaria, il punto di connessione fra. Lo ha detto la premierintervenendo agli Stati generali dei Commercialisti 2025.ha detto Meloni scusandosi con il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti,per non riuscire anon deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga", ha proseguito la Premier sottolineando che poi lo Stato deve usare le risorserispondiamo con i fatti, che a differenza della propaganda non possono essere smentiti. Questo è il governo che ha ottenuto i risultati migliori nella storia nella lotta all'evasione. Chi vuole fare il furbo non ha spazi, ma chi è onesto e in difficoltà deve essere messo in condizione di pagare quello che deve.Meloni sottolinea che l'obiettivo del governo è "tagliare le tasse in modo equo e sostenibile", e dopo la riforma delle aliquote Irpef "il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio,