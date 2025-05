IA, Bicchielli (NM): “Contro singolarità tecnologica serve formazione adeguata”

(Teleborsa) - "La risposta del Ministro Adolfo Urso ci soddisfa pienamente e conferma ancora una volta come l’Italia sia un attore rilevante nello sviluppo e nell’adozione di tecnologia di intelligenza artificiale. Il nostro Paese lavora costantemente anche perche derivano dalla sua diffusione nel mondo delle imprese". Lo ha dettonel suo intervento di replica al Question Time di oggi."Nel dibattito scientifico inizia ad utilizzarsi il concetto di singolarità tecnologica: nel momento in cui la macchina si autoalimenta non avrà più bisogno dell’uomo per produrre idee e conoscenze. Quindi è, perché potrebbe esserci il rischio che la strada intrapresa dalla macchina non più controllata può essere diversa da quella della nostra volontà", ha aggiunto Bicchielli che ha concluso:"Ringraziamo questo governo, che continua a sviluppare una politica ampia di sostegno allo sviluppo non solo dell’intelligenza artificiale, ma anche di tutto quel mondo tecnologico che rappresenta il futuro nostro e dei nostri figli. E, all'interno di un piano ‘Made in Italy’ a sostegno delle piccole imprese, con particolare attenzione allo sviluppo dell’IA consapevole".