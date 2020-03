Xi, mano tesa a Trump: "Pronti ad aiutarvi"

(Teleborsa) - La, primo Paese al mondo a fare i conti con l'emergenza coronavirus, tende la mano agliLo ha assicurato il leader cineseal Presidente americano, nel corso di una telefonata., ha commentato Trump in un tweet, spiegando di aver, che sta devastando grandi parti del nostro pianeta. Lane ha passate tante e ha sviluppato una forte comprensione del virus". "Lavoriamo insieme strettamente, grande rispetto", ha affermato.Nel frattempo, glisono primo il primo Paese al mondo per numero di contagi da coronavirus: 81.321, secondo i dati del New York Times. Superata così l'Italia che conta 80.539 casi ma resta, purtroppo, il Paese che sta pagando al Covid-19 il prezzo più alto per numero di vittime. Sono oltrei morti negli States dall'inizio dell'epidemia.