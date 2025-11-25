Francoforte: scambi negativi per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di acciaio
, che passa di mano con un calo del 2,30%.
L'andamento di ThyssenKrupp
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario della società tedesca specializzata nell'acciaio
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,321 Euro. Prima resistenza a 8,531. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,235.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)