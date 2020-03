Conte: "4,3 miliardi ai Comuni per i cittadini in difficoltà"

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,, "in diretta" daha informato gli italiani di averunche disponeda erogare ai cittadini bisognosi sotto forma di buoni spesa e in difficoltà economica per l'Le somme relative alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, oltre che ai bonus diche hanno diritto, dovranno essere, Presidente Anci,per andare incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà., che ha escluso l'emissione di bond per fronteggiare l'emergenza coronavirus e che ha definito "solo uno slogan" il termine coronabond, Conteda avanzare al Consiglio UE.. Io mi batterò fino all'ultimo per ottenere una risposta europea forte e decisiva"."In presenza di uno choc simmetrico, le. All'emergenza grave e temporanea è necessario fare seguire un piano di ricostruzione dell'economia europea" ha aggiunto il