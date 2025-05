CIPESS, Morelli: approvato il Piano annuale 2025 della Garanzia Archimede di Sace da 10 miliardi

(Teleborsa) - Il sottosegretario di Stato,, ha annunciato che ilha approvato ildi. "Il Piano prevede garanzie che riguarderanno finanziamenti, a supporto di imprese che vogliono investire in infrastrutture in Italia, per un importo di", si legge in una nota dello stesso Morelli che ha la delega al CIPESS. Le garanzie, che potranno essere rilasciate fino al 31 dicembre 2029, prosegue il comunicato, copriranno diversi: infrastrutture (4 miliardi), industria (2,5 miliardi), transizione verso un'economia pulita e circolare (1,5 miliardi), innovazione industriale tecnologica e digitale (1 miliardi), servizi pubblici locali (0,5 miliardi) e adattamento ai cambiamenti climatici (0,5 miliardi).Quanto alleinteressate, sulla base di stime di SACE S.p.A. effettuate in relazioni a opportunità commerciali e connesse richieste di garanzia finanziarie, si prevede una ripartizione dell'intervento per il 67% al Nord, per il 18% al Centro e per il 15% al Sud. "Parliamo - ha concluso Morelli - di nuove coperture in grado di creare un volano economico che si traduce in miliardi di euro investiti su territorio, posti di lavoro e benessere per i nostri cittadini".Morelli ha poi fatto sapere che sono in arrivo dal CIPESS 1,12 miliardi per l'adeguamento e la messa in sicurezza della. "Con la decisione assunta oggi dal CIPESS – ha spiegato il Sottosegretario – si rende disponibile una quota significativa delle risorse nazionali di coesione per il potenziamento e la riqualificazione di un'per lo sviluppo territoriale della dorsale ionica e di tutto il".Il Comitato, ha anche approvato l’utilizzo delle risorse residue relativamente alla tratta Lingotto-Bengasi della, pari a circa 24,37 milioni di euro, per la copertura dei maggiori costi connessi al completamento della medesima Linea.