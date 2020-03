Coronavirus, la Germania rischia crollo del PIl a -5,4%

(Teleborsa) - LaÈ la stima dell'contenuta in un rapporto speciale consegnato il 23 marzo.Secondo l'emittente radiofonica Deutsche Welle, il panel di economisti nel documento sottolinea che, stante le attuali condizioni, "il Paese si trova in una situazione di blocco virtuale" e "".Il gruppo di esperti ha esaminato "ledella pandemia sulla base di diversi scenari., se il, il che significa che la situazione economica potrebbe normalizzarsi durante l'estate".Nello scenario peggiore, invece,con blocchi della produzione molto più lunghi e diffusi.Achim Trueger, componente dell'Svr, ha dunque esortato Berlino ae ad aPer Trueger, ", e quindi non saremmo in grado di aumentare la produzione".