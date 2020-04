Il comparto dei servizi finanziari in Italia si è mosso verso il basso (-3,76%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha chiuso la giornata a quota 66.133, perdendo -2.586,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 397, dopo un avvio di sessione a 410.Tra i titoli del, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,91%.Tra leitaliane, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,26%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,58%.Tra le azioni del, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,82%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,76%.