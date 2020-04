Air France-KLM decolla a Parigi con "sostegno" Le Maire

Air France -Klm

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che amplia la performance positiva, con un incremento dell'1,81%. A sostenere gli acquisto concorrono le parole del Ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che assicura: "Non lasceremo Air France-Klm sola a fronteggiare la crisi". "Air France-Klm è una bella compagnia - ha aggiunto - e vogliamo che resti come è e per questo siamo pronti a sostenerla"L'analisi settimanale del titolo della compagnia aerea d'Oltralpe rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,797 Euro. Prima resistenza a 5,027. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,694.