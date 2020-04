Il settore costruzioni a Milano in rialzo (+0,78%), giornata euforica per Caltagirone SpA

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Salini Impregilo

Carel Industries

Ftse SmallCap

Caltagirone

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole ilIlha aperto a 25.014,9, in aumento dello 0,78%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude debole a 318, dopo aver avviato la seduta a 320.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,63%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,04%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,55%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,20%.