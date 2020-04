Seduta molto negativa per il comparto italiano auto e ricambi (-3,86%)

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Ferrari

bassa capitalizzazione

Landi Renzo

Immsi

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 154.930,6 con una perdita di 6.063,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 283, dopo una partenza a 285.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, in forte ribasso, che mostra un disastroso -5,1%.Tra i titoli adel comparto automotive, a picco, che presenta un pessimo -2,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.