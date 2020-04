Renault vola a Parigi su forza alleanza con Nissan

Renault

(Teleborsa) - Volano le azioni dellaa Parigi, vantango un rialzo del 10,44%. Il titolo beneficia delle, arrivata dai numero uno delle due compagnie(Renault) e(Nissan), in grado di sostenere le due compagnie in un momento di grande incertezza. Le due case d'auto vanterebbero anche una: un credito garantito dallo Stato francese adi euro ed una linea di credito daLo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,02 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,93. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,58.