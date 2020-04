Salvatore Ferragamo in rialzo nonostante contrazione fatturato 1° trimestre

Ferragamo

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita del 3,61% in Borsa, a dispetto dei pessimi dati preliminari del 1° trimestre. Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,87 Euro. Supporto a 12,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,32.Il CdA di Ferragamo ha approvato i, che scontano la pandemia daed evidenziano unadi euro (-31,4% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019. Il Gruppo ha registrato una solida performance nel mese di gennaio in tutti i mercati principali, che si è poi progressivamente deteriorata, nei mesi di febbraio e marzo, prima in Cina e in Asia e successivamente in Europa, in America e nel resto del mondo.Il canale distributivo, nei mesi di febbraio e marzo, dalla progressiva chiusura di grandissima parte della rete distributiva, ha registrato ricavi in, ma anche il canale, penalizzato dalle cancellazioni di ordini, in particolare nel canale Travel Retail.Il CdA, che ha esaminato i risultati preliminari, ha anche deliberato di convocare perche si svolgerà esclusivamente mediante delega, e didi esercizio 2019. Istituito un Comitato Esecutivo per fare fronte all’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19.