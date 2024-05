Salvatore Ferragamo, ricavi in calo del 18,3% nel primo trimestre

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha realizzatopari a 227 milioni di euro nel, in calo del 18,3% a cambi correnti e del 16,6% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2023.Il canale distributivoha registrato, al 31 marzo 2024, Vendite Nette in calo dell'11,1% (-7,5% a tassi di cambio costanti. Il canaleha riportato, al 31 marzo 2024, Vendite Nette in calo del 38,3% (-38,6% a tassi di cambio costanti)."Negli ultimi trimestri abbiamo continuato ad implementare la nostra, introducendo una nuova offerta di prodotto, incentrando la comunicazione sul rafforzamento di brand awareness, ridisegnando la customer experience attraverso l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i clienti e un nuovo ambiente nelle boutiques - ha commentato l'- La combinazione di queste attività ha aumentato la desiderabilità del marchio e, insieme all'introduzione della nuova offerta di prodotto, ha ottenuto un buon riconoscimento da parte dei media e del settore"."Nel trimestre la nostra performance è stata influenzata dalla continuae dalla persistente debolezza dei canali wholesale e travel retail, ulteriormente aggravata da una sfavorevole base di confronto - ha aggiunto - In un settore in fase di normalizzazione siamo incoraggiati dalle crescite osservate a fine trimestre nel nostro canale DTC - in particolare in Europa, Stati Uniti e Giappone - e daremo priorità alla crescita delle vendite, concentrandoci sull'engagement dei clienti verso la nuova offerta di prodotto e focalizzando le nostre attività di comunicazione a supporto dei canali di vendita"."Proseguiremo nel piano di, sostenendo al contempo la redditività grazie alla costante attenzione alla qualità delle vendite e alla nostra capacità operativa", ha concluso Gobbetti.