Federconsumatori: bene sospensione anche dei mutui stipulati da meno di un anno

(Teleborsa) - Anche chi ha stipulato un mutuo da meno di un anno potrà chiedere alla propria banca di sospendere le rate.. La deroga straordinaria – ricorda in una nota l'associazione – avrà durata di 9 mesi.Nella nota Federconsumatori informa che ilai lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali) e agli autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività