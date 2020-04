Coronavirus, superati i 100 mila positivi. Ricoverati ancora in calo ma 619 i morti

(Teleborsa) -. I dati di quello che oramai da tempo è considerato il consueto bollettino di guerra delle 18, comunicati dalla Protezione Civile attraverso la voce del suo Capo Angelo Borrelli,, annunciata, seppur con le riserve dal caso, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella "contestata" conferenza stampa TV di ieri sera, venerdì 10 aprile.\, che in totale sono, ovveromeno di ieri. I ricoveri in, diminuiti di 119. Sonole persone in isolamento domiciliare fiduciario.. Un dato altamente drammatico tuttavia destinato ad aumentare, che a livello mondiale presto non rappresenterà più un non invidiabile record: gliTornando ai numeri italiani,. Sono infattile persone risultate positive nelle ultime 24 ore, 1.246 nel giorno precedente. Anche il numero dei morti,, è aumentato rispetto ai 216 al giorno precedente, quando si era fermato a 216.i, mentre ieri il calo era stato di 34. Dati questi diffusi dall'Assessore regionale lombardo al Welfare,a.Per concludere, il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia è 152.271.