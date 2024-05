ILPRA acquista IVAXIA per crescere nei prodotti di nicchia

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, haper un corrispettivo di "entità trascurabile".IVAXIA, con sede a Mortara (Pavia), progetta e realizzacompletamente personalizzate ed impianti speciali. Tutta la produzione è progettata e sviluppata internamente, grazie alle competenze del team tecnico in materia.Al 31 dicembre 2023, IVAXIA presentava unpari a 3 milioni di euro (1,5 milioni nel 2022), un totale attivo pari a 2,5 milioni (1,9 milioni nel 2022) e una Posizione Finanziaria Netta negativa di 31 mila euro (positiva per 110 mila euro nel 2022)."L'acquisizione del 100% di IVAXIA ci permetterà di produrre macchine speciali e completamente personalizzate ovverosia un prodotto di nicchia estremamente importante e strategico per il gruppo ILPRA", ha commentato l'