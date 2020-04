Intesa, proxy advisor ISS e Glass Lewis danno parere positivo a offerta su UBI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Idi, sollecitano i soci aal servizio dell'operazione, alla prossima. Entrambi esprimono infatti un parere positivo, anche se rilevano l'emergere di rischi, causati dalla situazione di incertezza in cui versa l'economia per l'emergenza coronavirus.Perl'offerta sarebbesia dal punto di vistache da quello. Pur rilevando che lain questo momento è moltoo, l'advisor ritiene che l'incertezza non sia tale da impattare il, in grado di garantire dimensioni più grandi, risparmi di costi, espansione geografica ed accrescere la capacità di prestito del nuovo Gruppo. Li, caratterizzata da tassi d'interesse più bassi e margini ridotti - sottolinea - pone deglicirca la capacità di(730 milioni di euro), soprattutto, ma non compromette leche verrebbero comunque. Di qui il parere positivo all'operazione." dell'operazione e dà il suoS, pur rilevando alcune criticità, in aggiunta al parere contrario degli azionisti storici di UBI. Fra queste il rischio didi Intesa in una fase molto delicata dell'economia, a causa dell'emergenza coronavirus, ed il rischio che, che consentirebbe di liquidare le minoranze e. A questi si aggiunge poi il rischio legato all, che si rivela difficile con le attuali condizioni di mercato. Nonostante questo, anche ISS dà semaforo verde a questa operazione ritenendo i vantaggi superiori ai potenziali rischi.