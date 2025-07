Intesa Sanpaolo, Scope conferma rating "A" con outlook "Stabile"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Scope Ratings ha confermato ildell'emittente dipari ad "" conIl rating è ancorato alla valutazione del modello di business Resilient (High). Con 935 miliardi di euro di attività totali al primo trimestre 2025, Intesa è il più grande gruppo bancario italiano. Vanta un'attività bancaria completa, con quote di mercato nazionali di rilievo in prestiti e depositi, a cui si aggiunge una consolidata attività assicurativa e di gestione patrimoniale. A dimostrazione dell'ampiezza delle sue attività, idei ricavi del gruppo. Pur essendo presente nell'Europa centrale e orientale, le attività di Intesa sono principalmente nazionali.Scopedel gruppo nel prossimo futuro. Intesa desidera rafforzare la propria posizione sul mercato italiano come leader nel settore della "gestione patrimoniale, protezione e consulenza", ovvero in attività a basso impiego di capitale, perseguendo al contempo miglioramenti in termini di efficienza attraverso investimenti tecnologici. Inoltre, Intesa mira a mantenere solidi parametri di qualità degli asset e si è impegnata a un maggiore impegno per la sostenibilità.Intesae non rientra nell'attuale ondata di fusioni e acquisizioni in Italia. Le operazioni straordinarie all'estero si sono limitate a un'acquisizione aggiuntiva in Romania negli ultimi anni. Il gruppo sta attualmente lavorando all'espansione internazionale della sua offerta di Digital Wealth Management.