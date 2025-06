illimity, rally in Borsa con aumento probabilità di successo dell'offerta Ifis

illimity

Banca Ifis

Intesa Sanpaolo

Illimity Bank

(Teleborsa) -per, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, dopo che il patto di consultazione sul 27,2% del capitale sociale ha annunciato lo scioglimento a partire da oggi . La risoluzione del patto segue l'aumento del 5% del prezzo offerto, soggetto a una soglia di adesione del 90%, annunciato ieri danell'ambito dell'OPAS in corso."La risoluzione del patto di consultazione e il prezzo di offerta più elevato in caso di superamento della soglia di adesione del 90%- commentano gli analisti di- Il prezzo di offerta è superiore del 5% al ??nostro target price di illimity in caso di adesione superiore al 90% e in linea con tale soglia in caso di adesione inferiore"., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,68 e successiva a quota 3,832. Supporto a 3,528.