Appuntamenti e scadenze del 16 aprile 2020

Abbott Laboratories

Banca Mediolanum

Blackrock

Cnh Industrial

Ferrari

GPI

Honeywell International

Indel B

(Teleborsa) -- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: BilancioSplit payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.IVA versamento - mensile - proroga DL Liquidità - Versamento dell’imposta se dovuta (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.IVA liquidazione mensile - proroga DL Liquidità - Liquidazione IVA del mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPS - versamento - proroga DL Liquidità - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.IRPEF – addizionali regionali e comunali - proroga DL Liquidità - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensiliINPS – Gestione separata - proroga DL Liquidità - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensiliIRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - proroga DL Liquidità - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensiliIRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - proroga DL Liquidità - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - proroga DL Liquidità - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.INPS - versamento - proroga DL Liquidità - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensiliINPS – Gestione separata - proroga DL Liquidità - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili