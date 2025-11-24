Milano 13:48
42.303 -0,84%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:48
9.563 +0,24%
Francoforte 13:48
23.222 +0,57%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Mediolanum

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Mediolanum
Si muove verso il basso la società che opera nel settore bancario e assicurativo, con una flessione del 2,92%.
Condividi
```