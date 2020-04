Coronavirus, Antitrust avvia verifiche su test sierologici

(Teleborsa) -Nell'ambito della propria attività istituzionale di monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi maggiormente interessati dall'attuale emergenza Covid-19,ha annunciato oggi di aver. L'iniziativa – spiega l'Autorità in una nota – fa seguito a una comunicazione ricevuta dallain cui l'Amministrazione affermava di aver ricevuto segnalazioni circa l'offerta a prezzi esorbitanti, da parte di strutture private, di tali test sierologici.Alle strutture sanitarie interessate, l'Agcm ha richiesto, in particolare, di indicare la tipologia di test eseguiti; le modalità con cui i clienti vengono informati delle caratteristiche e dei limiti dei suddetti test; le modalità di esecuzione delle prestazioni (presso le sedi o a domicilio); i prezzi a cui i test sono offerti.Nella c, era contenuta unache i clienti dovrebbero pagare per questo tipo di test e si auspicava un'applicazione di prezzi non dissimili da parte delle strutture private. I costi nel dettaglio prevedono(a fronte di costi sostenuti dalla struttura erogante di 15 euro) e(a fronte di costi sostenuti dalla struttura erogante di 30 euro). In caso di difformità tra i prezzi indicati dalla Regione Lazio ed i prezzi praticati dalle strutture private per i medesimi test,"Ora se l'Antitrust accerterà illeciti nei listini dei test praticati al pubblico, tutti i laboratori dovranno restituire quanto versato dai cittadini che si sono sottoposti agli esami" annuncia il Codacons. "Nelle settimane scorse l'Associazione – spiega il– aveva inviato una formale denuncia alla Regione Lazio segnalando la vendita di test sierologici da parte di laboratori privati a prezzi fuori mercato, conLa Regione Lazio aveva accolto la nostra segnalazione e, con apposita delibera nel cui testo ringraziava il Codacons come autore della denuncia pochi giorni fa ha fissato i prezzi massimi dei test sierologici in Regione".