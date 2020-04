Confartigianato Moda: no a ricatti dei grandi gruppi

(Teleborsa) - “E’ inaccettabile il grave comportamento di grandi gruppi del sistema moda italiano che, incredibilmente, chiedono alle piccole imprese fornitrici addirittura di anticipare loro somme a titolo di contribution". Il Presidente di ConfartigianatoRichiesta di versare una somma di denaro - in percentuale sul fatturato della fornitura nell'anno 2019 - per "aiutare" i grandi gruppi a stare sul mercato in questa situazione di drammatica difficoltà.“Non scherziamo. Non rovesciamo la realtà. Confartigianato e quindi anche Confartigianato Moda che rappresenta 80mila imprese – sottolinea il Presidente Pietrella - ha convintamente sostenuto la necessità di fare ogni sforzo utile per mantenere il più possibile la regolarità dei pagamenti. Abbiamo visto convintamente in campo a sostenere questa necessità anche i rappresentanti dell'industria e della grande industria.Se dovessimo vedere persistere comportamenti come questi che stiamo stigmatizzando, tuteleremo le imprese nostre associate in tutte le sedi, anche giudiziarie, in cui si renderà necessario”, conclude il Presidente dell'associazione.