Milano 14:21
43.662 +0,33%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 14:21
9.715 +0,04%
Francoforte 14:21
24.084 +0,85%

Francoforte: brillante l'andamento di Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Zalando
Avanza la società che vende calzature e moda online, che guadagna bene, con una variazione del 2,25%.
Condividi
```