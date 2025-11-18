Moda, Ilary Blasi e Bata insieme per omaggiare le donne di oggi "sempre in movimento

(Teleborsa) - Successo
per il lancio della nuova campagna “Ilary Blasi x BATA”
, evento che ha riunito stampa e influencer per sancire la collaborazione
tra il noto brand di calzature e la Blasi, icona di spontaneità e fascino contemporaneo.
Ambientata tra le vie senza tempo di Roma, salotto della Dolce Vita, l
a nuova campagna invita a vivere la moda con leggerezza, versatilità e stile personale.
Con questa partnership il brand rafforza il legame con le donne di oggi, consapevoli, autentiche e sempre in movimento
. Rendendo omaggio all’italianità, alla bellezza e alla forza femminile.