Moda, Ilary Blasi e Bata insieme per omaggiare le donne di oggi "sempre in movimento

Economia
(Teleborsa) - Successo per il lancio della nuova campagna “Ilary Blasi x BATA”, evento che ha riunito stampa e influencer per sancire la collaborazione tra il noto brand di calzature e la Blasi, icona di spontaneità e fascino contemporaneo.

Ambientata tra le vie senza tempo di Roma, salotto della Dolce Vita, la nuova campagna invita a vivere la moda con leggerezza, versatilità e stile personale.

Con questa partnership il brand rafforza il legame con le donne di oggi, consapevoli, autentiche e sempre in movimento. Rendendo omaggio all’italianità, alla bellezza e alla forza femminile.
