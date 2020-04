Polo Mercitalia, Tx Logistix raddoppia treni in Svezia per Coop

(Teleborsa) -. Dal 6 aprile la partnership si è ulteriormente rafforzata: Coop ha infatti commissionato a TX Logistik(circa 30 chilometri a Nord-Ovest di Stoccolma)Soluzione che permette di. L’utilizzo della modalità ferroviaria per il trasferimento delle merci di Coop in Svezia consentirà, infatti,- rispetto alla soluzione solo stradale -anche per il trasporto di merceologie fino a oggi trasferite quasi esclusivamente via strada.Fondata nel 1999,. TX Logistik offre soluzioni ferroviarie complete per il traffico combinato terrestre e marittimo e prodotti su misura per il trasporto convenzionale.