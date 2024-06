Trenitalia: modifiche alla circolazione nelle tratte Colleferro-Ciampino e Roma Termini-Ciampino

(Teleborsa) - Dal 28 al 30 giugno 2024, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI, laInoltre, dalle ore 9:40 alle ore 12:20 di sabato 29 giugno e dalle ore 10:15 alle ore 12:30 di domenica 30 giugno laLo comunica Trenitalia in una nota.Le modifiche alla circolazione dei treni – fa sapere– possono avvenire anche prima o dopo l'orario programmato dei lavori.703-704 della linea Roma-Bari, l'Intercity 710 Taranto - Roma e l'Intercity Notte 789 Roma-Lecce subiranno variazioni di fermate e orario. Per i treni IC 703 Roma – Bari e IC 704 Bari – Roma è previsto un servizio sostitutivo con bus tra Anagni – Caserta con fermate a Frosinone, Cassino e Vairano;della linea Roma-Colleferro-Frosinone- Cassino potrebbero essere cancellati o limitati. È previsto un servizio bus tra Ciampino-Zagarolo, Ciampino-Valmontone, Ciampino-Tor Vergata e tra Ciampino-Colleferro. Alcuni bus arriveranno fino a Roma Termini e Frosinone/Cassino. Inoltre, sarà incrementata l'offerta ferroviaria tra le stazioni di Ciampino-Roma Termini e Colleferro-Cassino. Alcuni treni regionali delle linee Roma – Albano, Roma – Frascati, Roma – Velletri subiranno cancellazioni, variazioni di orario e limitazioni. Previsto servizio bus sulle tratte coinvolte; alcuni treni regionali della linea Roma – Isernia subiranno cancellazioni. Previsto un servizio bus tra Roma e Campobasso; alcuni treni regionali della linea Roma – Caserta/Benevento subiranno limitazioni.