Enel pubblica il primo Report integrato

(Teleborsa) -. Saranno infatti inclusi nelladati ed, che evidenziano la stretta correlazione delle performance economiche e finanziarie del Gruppo con il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) fissati dall’ONU."Abbiamo cambiato il nostro approccio alla costruzione della Relazione perché per noi l'integrazione tra business e sostenibilità è reale: nella strategia, nelle attività, nei risultati e quindi anche nel modo in cui tutto questo viene raccontato", ha spiegato, CFO del Gruppo Enel, aggiungendo che la Relazione "ha l’ambizione di essere il primo e concreto esempio di report integrato al servizio di tutti i nostri stakeholder".Lasi snoda sufondamentali:, che illustra gli organi di governo di Gruppo, il loro modello organizzativo e come essi siano parte attiva nei temi di sostenibilità oltre che fattori abilitanti nella lotta al cambiamento climatico;, dove si focalizza l’attenzione del lettore sulla strategia 2020-2022 del Gruppo e sulla descrizione dei fattori di rischio e di opportunità;, che dettaglia la performance finanziaria e non finanziaria di Gruppo con una view integrata ed in linea con il modello di business di Enel,;, che delinea gli aspetti più significativi connessi all’evoluzione della gestione del Gruppo.La Relazione integra nei diversi contenuti anche le informazioni sui, presentate in base alle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) e iche raccolgono tutte le attività legate all’ambiente, alla dimensione sociale e alla governance.La nuova Relazione Finanziaria Consolidata diviene il documento centrale del Corporate Reporting del Gruppo, lasciando agli altri documenti, tra cui il Bilancio di Sostenibilità e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, gli approfondimenti destinati a specifiche categorie di stakeholder.