Enel perfeziona la cessione di società in Perù

Enel

(Teleborsa) - Enel Perú, controllata da Enel tramite la società quotata cilena Enel Américas, ha perfezionato la cessione della totalità delle partecipazioni detenute nelle società di generazione elettrica Enel Generación Perú e Compañía Energética Veracruz a Niagara Energy.Lo annunciacon una nota aggiungendo che l’operazione è stata realizzata a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’accordo di compravendita, annunciato il 22 novembre 2023, tra cui l’approvazione da parte della competente autorità in materia di concorrenza in Perù.Ilè pari a circa 1,3 miliardi di dollari USA (circa 1,2 miliardi di euro), e include aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni, in linea con quanto previsto dall’accordo di compravendita. L’enterprise value complessivo, riferito al 100% degli asset ceduti, ammonta a circa 2,1 miliardi di dollari USA (circa 2 miliardi di euro.L’operazione ha generato una riduzione dell'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,2 miliardi di euro nel 2024, che si sommano ai circa 400 milioni di euro riconosciuti nel 2023, principalmente per effetto della riclassificazione come “possedute per la vendita” delle attività e passività relative agli asset di generazione in Perù. Analogamente, l’operazione ha generato un impatto positivo sull'utile netto del Gruppo reported nel 2024 di circa 7 milioni di euro, mentre non ha alcun impatto sui risultati economici ordinari del Gruppo.Lae di aumentare la quota di capitale investito nelle aree geografiche dove il Gruppo ha focalizzato il proprio Piano Strategico.In particolare, Enel Perú ha ceduto a Niagara Energy, società peruviana controllata dal fondo di investimento globale Actis, le partecipazioni detenute: nel capitale sociale di Enel Generación Perú (pari a circa l’86,95%), nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata da Niagara Energy, nel capitale sociale di Compañía Energética Veracruz S.A.C. (pari al 100%).