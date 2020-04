MES, Centeno: nessuno stigma e nessuna troika per chi lo userà

(Teleborsa) - Non ci sarà stigma – né Troika – per chi userà il nuovo MES. Lein audizione alla commissione Econ del Parlamento europeo: "È chiaramente uno strumento molto diverso dai normali programmi di assistenza finanziaria del MES". Centeno ha poi dettato i tempi per la sua attivazione: "una volta che avremo il mandato dei leader,. Il solo requisito è sostenere spese dirette e indirette per sanità, cura e prevenzione". "È una linea di difesa molto importante e siamo molto contenti, all'Eurogruppo, di averla stabilita in tempi record – ha spiegato il Presidente – e con queste caratteristiche".Per Centeno la misura economica è "ampia a sufficienza" perché i Paesi possano coprire fino al 2% del PIL disponibile dalla linea di credito: Per il Presidente dell'Eurogruppo finora le risposte alla crisi sono state "limitate e irregolari": "se ci fermiamo qui non sarà un approccio 'whatever it takes' ma un approccio 'whatever you can'".: "lo stimolo fiscale immediato in Germania è stato sette volte più ampio di quello italiano, nonostante la crisi abbia colpito più duramente quest'ultima". Per questo per far ripartire tutta l'Europa, "ci servono nuovi fondi e dobbiamo mobilitarli rapidamente".