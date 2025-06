Asset digitali: da "nicchia speculativa" a strategia centrale

(Teleborsa) - "L'atteggiamento degli investitori nei confronti degli asset digitali sta evolvendo rapidamente. Dal 2021, le allocazioni medie sono aumentate dallo 0,5% a oltre l'1,5%, con gli investitori più flessibili —come i family office e gli hedge fund— a guidare il cambiamento, mentre i gestori patrimoniali e le istituzioni mantengono un approccio più prudente". È quanto emerge da un'analisi di"È significativo – prosegue– anche il cambio di tono: oggi il tema è discusso ai vertici, con CIO e gestori di portafoglio protagonisti delle decisioni, non più solo giovani analisti. Gli ex scettici ora cercano opportunità di carriera nel settore, e persino investitori tradizionalmente conservatori, come i fondi pensione, stanno iniziando a esporsi sull'asset class. Questo cambiamento riflette non solo una fiducia crescente, ma anche la consapevolezza che gli asset digitali stanno passando da 'nicchia speculativa' ad asse centrale delle strategie dei portafogli. Lo stigma si sta dissolvendo, e il capitale segue".