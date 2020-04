Piaggio, assemblea approva bilancio 2019 e dividendo

Piaggio

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci diha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio 2019 che si è chiuso con undel pari a 1.521,3 milioni di euro (+9,5%). L’ Ebitda consolidato pari a 227,8 milioni di euro (+12,9%), con una marginalità del 15%, il risultato migliore dal 2006, anno della quotazione; l’è stato pari a 104,5 milioni di euro (+12,7%), con una marginalità del 6,9%;ha registrato una crescita del 29,6%, attestandosi a 46,7 milioni di euro.Gli azionisti hanno deliberato didi 5,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 5,5 centesimi di euro pagato il 25.9.2019, data stacco cedola 23.9.2019), per un dividendo totale dell’esercizio 2019 di 11 centesimi di euro, pari a complessivi euro 39.299.405,86.Lo stacco della cedola n. 14 avverrà il prossimo 27 aprile 2020, con record date dividendo il 28 aprile 2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 29 aprile 2020.: la politica di remunerazione e la Relazione sulla Remunerazione, rinnovato l’autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.I soci hanno infine deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Piaggio & C. S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029.