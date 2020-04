Consob oscura 5 siti che offrono servizi finanziari illegalmente

(Teleborsa) -, che offrono abusivamente servizi finanziari. L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita", in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti senza autorizzazione.Le cinque società 3ed i siti di cui è stato ordinato l'oscuramento sono: Sigma Consulting Limited e Solt Corp. Ltd (sito internet www.firstcapital.fm); Itistocks Brokers (sito internet https://itistocksbrokers.com); GAM Group Ltd (sito internet www.marketsfx.org); Elit Property Vision Ltd (sito internet https://global-banco.com); Platin-fx Ltd (sito internet www.platin-fx.com).Sono in corso le attività di oscuramento, ma per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.