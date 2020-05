Air France, da Commissione UE via libera agli aiuti di Stato

Air France

(Teleborsa) - Laha dato ilda parte dei Governo francese. Un intervento, ovvero undi euro per consentire alla compagnia aerea di fronteggiare gli effetti dell'emergenza coronovirus.Un segnale verde ampiamente annunciato, visto anche quanto ilha messo in campo, che fa dormire sonni tranquilli al Ministro Patuanelli e al, in vista dell’operazione che entro fine mese dovrà portare allaper il nuovo corso del vettore italiano, già compagnia di bandiera. Alla lunga, nel corso degli anni, secondo studi condotti da enti di ricerca, la serie di interventi di salvataggio di Alitalia sarebberoe di ciò che la Germania si appresta a versare perQuanto ad Air France, la commissaria UE alla concorrenzaha spiegato che il sì è motivato, oltre che dalla erogazione di un prestito da parte dell'azionista pubblico, anche dalla. Secondo la Commissione Ue, in assenza di altre risorse non disponibili sul mercato, l’aiuto di Stato francese è, in attesa che riprendano i voli e le relative vendite allorquando lae la revoca delle restrizioni alla mobilità lo consentiranno.