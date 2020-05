FMI: "Investimenti pubblici centrali per ripresa: servono 20mila mld"

(Teleborsa) - Per laa causa dellaservirannoche saranno centrali, così come unÈ quanto l'in un blog firmato da, il responsabile del, insieme a Raphael Lam e Mehdi Raissi, sottolineando che "e ai prezzi attuali nei prossimi 20 anni".Tra le azioni che i governi potrebbero mettere in atto per "a riassumere i lavoratori dopo la pandemia", ci sarebbero, mentre per"potrebbero ipotizzareper i consumi".Tutte le misure però, specieche "dovranno attentamentedi".Nelle economie avanzate con ampio spazio di manovra di bilancio - coma la Germania, la Corea del Sud e l'Olanda - "spendere di più in investimenti pubblici "vale la pena. Per i, gli investimenti si possono aumentare", scrivono gli esperti dell'Fmi.e delle. Questo include - osserva Gaspar -, nelle".Particolare attenzione viene dedicata alleche "potrebbero esseree quindie creando". L'Fmi nel Fiscal Monitor precisa inoltre che "adeguati controlli e capacità locali potrebbero essere messi in atto per un'efficace attuazione".Ilparlando, in via generale, delle "misure pratiche per rafforzare gli stabilizzatori automatici sul lato della spesa preservando gli incentivi al lavoro". Misure che potrebbero includere "sussidi a una riduzione delle ore lavorate e un aumento delle coperture e dei benefit per i sussidi alla disoccupazione"