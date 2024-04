FMI annuncia la nomina di Kristalina Georgieva come candidata per amministratore delegato

(Teleborsa) - I coordinatori del, Afonso S. Bevilaqua e Abdullah F. BinZarah, hanno rilasciato oggi la seguente dichiarazione:"Il periodo per presentare le candidature per la carica di prossimo amministratore delegato si è concluso mercoledì 3 aprile 2024. È stata nominata una candidata, l’attuale amministratore delegato del FMI,"Il Consiglio procederà ora in linea con il processo descritto nella decisione del 13 marzo 2024, compreso lo svolgimento di riunioni tra la candidata, la signora Georgieva, e gli amministratori esecutivi. L’obiettivo del Consiglio è, e al più tardi entro la fine di aprile 2024".