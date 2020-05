MEF annuncia risultati prima emissione "TAP" di BTP scadenza 2026 e 2028

(Teleborsa) - Ilha annunciato i risultati dellariservata agli Spcialisti in titoli di Stato, attraverso il sistema telematico di negoziazione (MTS). Le riaperture "TAP" sono operazioni di natura straordinaria che riguardano titoli ancora in circolazione, ma non più in corso di emissione, e sono finalizzate ad aumentarne la liquidità.L'emissione riguardava duein scadenza nel, cedola 4,5%, e, cedola 2%, con importi in circolazione rispettivamente di 22,5 e 23,1 miliardi di euro.In particolare, sono stati assegnati. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione è risultato pari a 117,006 per il BTP 2026 e 102,394 per i BTP 2028.