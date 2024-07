Mundys annuncia operazione Liability Management su bond scadenza 2025

(Teleborsa) -annuncia un'operazione didenominateemesse dalla Società (a suo tempo Atlantia) ed attualmente in essere per 599.993.000 euro. Per il riacquisto dei titoli, la società offre unai termini e alle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 15 luglio 2024.A fronte del riacquisto, Mundys ha intenzione di procedere cona tasso fisso, subordinatamente alla sussistenza di condizioni di mercato. Qualora siano emesse, le nuove obbligazioni rappresenteranno ildella Società e saranno legate al raggiungimento di. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporterà il pagamento di un "premio" sulle nuove obbligazioni.L’Offerta è effettuata nell’ambito dellada parte della Società delle proprie passività. I termini e le condizioni e la tempistica attesa dell'Offerta, comprese leIn relazione all’Offerta, la Società ha nominato Barclays Bank Ireland PLC e BofA Securities Europe SA quali dealer manager e Kroll Issuer Services Limited quale tender agent. In relazione all’emissione delle Nuove Obbligazioni, sono stati nominati, tra gli altri, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit in qualità di Global Coordinators e Active Bookrunners, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, SMBC e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario quali Active Bookrunners e Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, BPER Corporate & Investment Banking and RBC Capital Markets quali Other Bookr