TheSpac

(Teleborsa) -ha annunciato chesono temporaneamenteLe azioni della società d'investimento fondata da Marco Galateri di Genola, insieme a Vitaliano Borromeo-Arese e Giovanni Lega per promuovere le PMI del made in Italy, sono quotate sul mercato AIM dal 2 agosto 2018. Non erano in calendario per oggi riunioni del CdA e l'assemblea dello sorso 9 marzo ha approvato il bilancio 2019.