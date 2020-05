Gruppo FS: con la Fase 2 torna a crescere l'offerta treni

(Teleborsa) - Con la Fase 2 tornano a correree la crescita progressiva interessa anche i collegamenti nazionali della(lunga percorrenza). Da oggi lunedì 11 maggio circolanoin più e da venerdì 15 saranno ripristinatee secondo le disposizioni governative"a partire dal 18 maggio, mentre già da oggi ladei flussi ha permesso – e permetterà –e la loro capienza sulla base delle effettive esigenze, portando, ad esempio,"Trenitalia aveva comunque predisposto un monitoraggio sui flussi di viaggiatori -- e, in alcune stazioni, delle corse aggiuntive pronte a partire laddove ne fosse emersa la necessità. Che si è manifestata soltanto in due o tre circostanze. Orache torneranno a ripopolarsi, soprattutto a partire dal 18 maggio".Dal 4 maggio. I treni regionali di Trenitalia, riporta sempre FSNnews, ne hanno fatti, con. L'azienda segnala come l'ultima settimana si sia chiusa con un bilancio positivo anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni.