FS, Sciopero dei treni: disagi e ritardi, garantiti solo i servizi essenziali

(Teleborsa) - Nuovo sciopero nel settore ferroviario. Il. Lo sciopero, indetto da, riguarda la, già sottoscritto invece dalle principali sigle sindacali di categoria (Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie). Già nelle prime ore di lunedì mattina si sono registrati ritardi consistenti alla stazione di Roma Termini, sia per i treni Italo che Trenitalia, con ritardi compresi tra i 10 e i 120 minuti.Sono comunque: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.su tutte le linee, specificando che martedì 8 luglio saranno attivi esclusivamente i treni garantiti nelle fasce orarie indicate. Per i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, in caso di soppressione del Malpensa Express, saranno disponibili autobus sostitutivi senza fermate intermedie.Trenitalia ricorda che l’elenco dei treni garantiti èI passeggeri che intendono rinunciare al viaggiooppure riprogrammare il viaggio alle stesse condizioni, compatibilmente con la disponibilità dei posti.