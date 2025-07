FS Security Lazio: controlli nelle stazioni minori e a bordo treno

(Teleborsa) - È in servizio da qualche giorno anche alla stazione di Roma Trastevere ilcon l’attività "" volta a garantire maggiore presenza sul territorio, contrastare l’evasione dei biglietti e salvaguardare la sicurezza di viaggiatori e operatori.Il progetto- la società del Gruppo Ferrovie dello Stato specializzata nella sicurezza - in collaborazione con leha lo scopo di intensificare i controlli sia a bordo dei treni che nelle aree di stazione.Le attività nella stazione di Roma Trastevere, iniziate la scorsa settimana, hannoche hanno effettuatoL’iniziativa "Alta Concentrazione" punta a garantire una più efficiente gestione dei flussi, soprattutto nei momenti di elevata affluenza e la diminuzione di episodi legati a intemperanze dei viaggiatori, l’evasione tariffaria e l’attraversamento dei binari.L’iniziativa – partita nel Lazio nella stazione di Roma Tuscolana – ha loproseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di un impegno continuo per una mobilità più sicura, civile e rispettosa delle regole.