Prysmian, commessa da oltre 500 milioni in Germania

Prysmian

(Teleborsa) -si è aggiudicata la commessa assegnata da Amprion GmbH, operatore di rete tedesco,Nell'ambito della, Prysmian sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 1 GW che coprirà l’intera tratta settentrionale dei “German Corridors”.Prysmian fornirà un sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (DC –Direct Current) da ±525 kV completamente qualificato e realizzato con cavi in rame, isolati con la tecnologia proprietaria P-Laser, e completo di un cavo di ritorno separato, in metallo e isolato. Il Gruppo fornirà tutti i relativi accessori e un sistema di monitoraggio integrato PRY-CAM, impiegando un team locale dedicato all'installazione del progetto.Con una lunghezza di circa 300 km, il sistema si estenderà da Emden, nella Bassa Sassonia, a Osterath, nel NordrheinWestfalen.