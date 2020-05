Vola l'indice dei beni personali italiano (+2,06%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

listino principale

Moncler

Ferragamo

mid-cap

De' Longhi

Technogym

Tod's

small-cap

Elica

Safilo

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,23%, dopo la chiusura di ieri a quota 928.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 1.324,4 punti dopo un inizio di giornata a quota 64.093,9.Nel, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,82%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,48%.Tra leitaliane, scambia in profit, che lievita dell'1,98%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,46%.In luce, con un ampio progresso dell'1,15%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 6,30%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,89%.