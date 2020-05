Coronavirus, Oxfam: "Bastano 25 miliardi per vaccinare metà più povera del Pianeta"

(Teleborsa) -Per sconfiggere la pandemia, è perciò indispensabile che governi e aziende farmaceutiche si impegnino per garantire che vaccini, test diagnostici e terapie siano gratuiti ed equamente distribuiti a tutti, in tutti i paesi del mondo. Solo così sarà possibile vincere questa sfida, in cui nessuno è salvo se non lo saremo tutti". Questo l'che in vista dell'– in programma il prossimo 18 maggio con i ministri della salute dei 194 stati membri collegati a distanza – ribadisce la necessità di anteporre la vita di decine milioni di persone al profitto delle case farmaceutiche.Secondo i calcoli dellaa fronte di"Eppure – afferma Oxfam in una nota – paesi ricchi e grandi aziende farmaceutiche spinti da interessi nazionali e privati potrebbero impedire o ritardare la distribuzione di vaccini nei paesi in via di sviluppo".Sul tema,che propone lae di condivisione di dati e conoscenze relative a vaccini, terapie e test diagnostici Covid-19, che possai. Un'iniziativa che, per Oxfam "rappresenta un primo passo nella giusta direzione, anche se ancora insufficiente. Se, infatti, questo meccanismo fossepotrebbe permettere a tutti i paesi di produrne versioni a basso costo, oppure importarle se non hanno le infrastrutture adeguate per la produzione". A complicare il quadro – spiega l'organizzazione – vi è l'che – secondo i documenti trapelati – starebbe lavorando perinserendo un forteche vedrebbero quindi garantita l'esclusività nella produzione e la possibilità di fissare i prezzi di vaccini, terapie e test che svilupperanno. "Ciò – commenta Oxfam – appare tanto più inaccettabile, per il fatto che"."Sarebbe disumano e controproducente per la tutela della salute di ciascuno di noi, indipendentemente dal Paese in cui viviamo, non garantire a tutti la possibilità di essere vaccinati – affermaper la salute globale –. Vaccini, test e cure efficaci e sicure dovrebbero essere prodotti su scala globale e distribuiti senza brevetti, a basso costo, in base ai bisogni nelle diverse aree del mondo, anziché essere messe all'asta al migliore offerente. Abbiamo bisogno di unche stabilisca chiaramente come saranno prodotti e distribuiti, definendo tutte le garanzie del caso".In tale scenarioper scongiurare il rischio che solo i paesi più ricchi si aggiudichino, una volta sviluppati, vaccini e cure. La proposta prevede: l'obbligo a livello globale di condivisione di tutte le conoscenze, dati, brevetti (legati al Covid-19), e l'impegno a subordinare tutti i finanziamenti pubblici alla realizzazione di terapie o vaccini che siano resi accessibili a tutti e privi di brevetti; l'impegno da parte dei Paesi ricchi ad aumentare gli investimenti pubblici diretti ad una maggiore capacità globale di produzione e distribuzione di vaccini; un piano, concordato a livello globale, di distribuzione dei vaccini, terapie e test diagnostici basato sulle reali necessità sanitarie dei Paesi e non sulla loro capacità di spesa. Vaccini, trattamenti e test dovrebbero essere resi disponibili per tutti e prodotti e venduti al minor costo possibile (idealmente per i vaccini a non più di 2 dollari a dose) e forniti gratuitamente a chiunque ne abbia bisogno; un impegno concreto per migliorare l'attuale sistema di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci – in cui il profitto delle case farmaceutiche viene prima della salute delle persone – evitando il mancato sviluppo di molti farmaci necessari ma non redditizi o la loro indisponibilità per le persone più vulnerabili a causa di prezzi non accessibili.